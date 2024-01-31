農業農村部：2030年全面建成國家南繁硅谷

中評社香港1月31日電／《國家南繁硅谷建設規劃（2023—2030年）》近日印發，提出要努力把南繁硅谷建成國家級種業創新基地、種業高質量發展新引擎、種業科技國際合作大平台和種業深化改革開放試驗區。根據規劃，將於2030年全面建成集科研、生產、銷售、科技交流、成果轉化為一體的服務全國的南繁硅谷。



這是記者31日從農業農村部在三亞召開的新聞發佈會上瞭解到的。



近日，農業農村部、國家發展改革委、財政部、自然資源部、海關總署共同印發了《國家南繁硅谷建設規劃（2023—2030年）》，對南繁硅谷建設作出了全面部署。



新華社報導，根據規劃，南繁硅谷建設分為兩階段目標。到2025年，國家南繁硅谷產業帶動力和國際影響力顯著提升，資源、技術、人才、資金等要素集聚態勢初步形成，配套政策和制度體系建立健全，種業知識產權保護體系逐步完善，營商環境大幅優化，科技攻關成果顯現，國家級種業創新基地初步建成。



到2030年，海南自由貿易港製度下的種業創新體系、政策體系、產業體系健全完善，全球領先的科研院校、創新型企業、領軍型人才不斷聚集，種業創新質量和速度明顯提升，形成一批國際領先的科研成果，集科研、生產、銷售、科技交流、成果轉化為一體的服務全國的南繁硅谷全面建成。



南繁硅谷功能佈局主要是“一城兩地三園”。“一城”是南繁科技城，定位於種業創新、支撐保障、合作交流、貿易服務等功能；“兩地”是國家南繁科研育種基地和全球動植物種質資源引進中轉基地，是育種材料加代、鑒定、擴繁和種質資源引進中轉隔離檢疫、評價利用的關鍵支撐；“三園”是農作物、畜禽、水產三類現代種業產業園，是育種創新成果轉化的重要平台。



空間佈局主要是“一心一軸多基地”。“一心”是以三亞市崖州區為核心，南繁科技城、全球動植物種質資源引進中轉基地在這裡集中佈局；“一軸”是以三亞、陵水和樂東3市縣為軸線，建立國家南繁科研育種保護區；“多基地”是佈局在全島的多個良種繁育基地及現代種業產業園。



規劃還提出打造重大科研關鍵共性平台、應用研究平台和產學研聯合種業創新平台，高標準建設育制種基地和熱帶作物、畜禽水產良種繁育基地，建設農作物、畜禽、水產種業產業園等六項重大任務。