新科綠委：戰鬥“國會”身體練好也要論述服人

吳沛憶（左）黃捷（中）是新科“立委”，落選的賴品妤是“立院”學姊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月1日電（記者 黃筱筠）新一屆“立法委員”今日就職，“立委”當選人吳沛憶、黃捷昨與“這個世代”成員“立委”賴品妤、台北市議員苗博雅、苗栗縣議員曾玟學一同拍攝春節影片。被問到怎麼因應未來“立法院”“三黨不過半”，吳沛憶表示，未來將是戰鬥“國會”，身體練好之餘，要用論述說服民眾。黃捷表示，未來“立法院”有很多激烈攻防，希望在理性討論下找出共識。



新“國會”明日啟動，吳沛憶表示，未來“國會”是戰鬥“國會”，把身體練好之餘，也要用論述說服民眾。



黃捷則說，“立法院”接下來有很多激烈攻防的機會，三黨不過半也有許多討論，希望在理性討論下找出共識。



雖然落選，但身為“立院”學姐賴品妤認為，想必會有更多激烈的討論，協商的機會更多，還是要靠論述爭取人民支持。



談到民眾黨自推“立法院長”人選，黃捷說，這是民眾黨團自己做的決定，民進黨團非常團結、意向非常清楚，無論結果如何都會欣然接受，希望未來能用道理說服大家。



若韓國瑜當選“立法院長”後，可能搬出黃捷同棟的辦公室。黃捷認為，辦公室就是辦公的地方，她們很認真做功課，為新生報到做好準備。



被問未來如何制衡國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜？黃捷回應，不用講“制衡”，未來在有共識的地方合作，有衝突的地方用道理辯論，這是“立法院”的常態，議題有更多討論對民主是很好的事。

