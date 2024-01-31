強化信訪分析　提升治理成效

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，綜合分析信訪舉報情況是紀檢監察機關信訪舉報部門的重要職責，發揮著傳遞民情民意、服務領導決策、推動專項治理等重要作用。湖北省黃石市紀委監委嚴格貫徹落實《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》有關規定，通過完善信訪分析閉環工作機制，推動黨內監督和群眾監督貫通銜接，充分發揮信訪舉報工作在全面從嚴治黨中的基礎性作用。



全方位夯實信訪分析工作基礎。從激發群眾監督的積極性、保障監督的安全性、提升監督的精準性等三方面著手，夯實信訪分析工作基礎。在細化信訪分析報送內容及應用責任的基礎上，黃石市紀委監委出台《紀檢監察機關信訪舉報閉環管理暫行辦法》，提高處理信訪舉報綜合質效；實行信訪舉報季度例會制度，強化統籌調度，做到精準施策。將保密作為信訪工作的生命線，建立保密風險點及應對措施清單，嚴查打擊報復舉報人行為。扎實開展巡回下訪活動，接待來訪群眾，督促解決合理訴求，充分發揮信訪舉報為民解憂、凝聚民智的作用。同時，對搜集的各類信息進行初步篩選加工，堅持黨管幹部原則，制定《關於進一步規範涉及上級黨委管理幹部檢舉控告報送工作的通知》，及時上報超越管理權限的信息。出台《信訪舉報錄入質量“十個是否”工作標準》，核准舉報信息，認真調查辦理，提升登記錄入精準性。



全維度完善信訪分析應用機制。為有效服務指導基層開展信訪分析工作，黃石市紀委監委在全市開展“一縣一品”創建活動，鼓勵基層在信訪分析成果應用上多謀劃、多創新。完善信訪分析重點問題目錄管理機制，聚焦“四風”、國企、教育、醫療等18個重點領域和問題開展分析，並通過召開座談會、實地調研、發放問卷的方式，瞭解基層意見。建立“信訪＋巡察”“信訪＋監督”的雙向反饋機制，實現數據共享。印發《關於進一步提升信訪分析質效的通知》，要求巡察、黨風、案管、監督、審理等部門向信訪舉報部門提供巡察報告、專項治理分析報告、典型案例剖析等，便於提升信訪分析精準性。將常規信訪分析報告抄送各相關部門的同時，還根據業務需求，進行“個性化”分析。同時，加大分析成果運用跟蹤督辦力度，製作《信訪分析成果運用反饋單》，隨《信訪分析》分發各黨委政府職能部門，由信訪室定期匯總整理信訪分析對策建議採用情況、典型案例辦理進展、領導批示情況，對信訪舉報發揮的實際效果進行科學評價。



全要素推進信訪分析成果運用。站穩人民立場，將群眾訴求類、檢舉控告類問題，以及“一把手”和領導班子信訪舉報情況等納入《政治生態研判指標體系和標準》，通過對數據的關聯抓取、分析，實現向政治生態評價的轉換。健全完善“線上＋線下、分散＋集中、信訪部門＋業務部室會商”的問題線索集體研判機制，牢牢把准分析方向，為監督執紀執法提供信息支持。將發現問題、推動整改、治理提升貫穿分析研判全過程。協調有關部門單位將上級分析反饋、本級分析查找的問題作為同下級“一把手”談話重要參考，既增添談話“辣味”，又推動“一把手”和領導班子履行職責。扎實開展問題反饋、專題調研工作，將行業領域突出問題點對點呈報同級黨委，推動開展專項整治。各部門各區縣加強成果運用，將分析研判報告作為部門履職、幹部選用等重要參考，推動提升治理效能。