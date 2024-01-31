武漢：精準監督護航老舊小區陽光改造

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，“這一改造，管道通暢了，我們的心情也舒暢了！”最近，武漢市礄口區新華社區器材宿舍的變化，成為街坊鄰居們津津樂道的話題。



新華社區器材宿舍屬於老舊小區，此前有多位居民向社區紀檢委員反映，該處下水管道不暢通，對生活造成了一定影響。收到居民反映後，紀檢委員將這一情況上報至韓家墩街道紀工委。該街道紀工委督促公服辦聯繫區市政排水設施維修隊到現場查看原因，並協調區水務和湖泊局相關部門，迅速制定下水管道改造方案。最終，近30米長的老化塌陷下水管道改造完畢，排污堵塞問題得到徹底解決。



城鎮老舊小區改造是重要的民生工程。武漢市大力推進老舊小區改造項目，為確保項目廉潔高效，去年7月以來，全市各級紀檢監察機關立足監督職能，強化監督檢查，對全市老舊小區改造中存在的廉潔用權風險和失職失責等問題開展專項監督，嚴查背後的腐敗和作風問題，為改造工程順利推進保駕護航。



據市紀委監委有關負責同志介紹，為確保專項整治工作取得實效，全市各級紀檢監察機關將老舊小區改造監督工作納入政治監督具體化、常態化重要內容，成立監督專班，壓緊壓實各區人民政府、相關職能部門老舊小區改造主體責任，督促建立“周督導、月調度、月通報、季考核”及信息報送等工作機制，加快推進城鎮老舊小區改造工作。



為提升監督質效，各級紀檢監察機關督促相關責任單位對老舊小區改造工作進行自查自糾，建立問題清單和整改台賬，明確整改責任和完成時限，共排查整改問題533個。通過“室組地”聯動，綜合運用實地勘查、走訪群眾、查閱資料、暗訪摸排等方式，對規劃方案、項目審批、資金管理等情況進行常態化監督檢查，開展嵌入式監督116次，發現並推動問題整改66個。對監督檢查中出現的傾向性、苗頭性問題，通過提醒談話、約談、制發紀檢監察建議書等方式，向有關責任單位及時傳導壓力、督促落實整改。據瞭解，2023年全市老舊小區改造開工的276個小區目前已全部完工。



老舊小區改造效果如何，關鍵還是要看群眾滿不滿意。市區兩級紀檢監察機關通過設立接訪點、走訪群眾、暢通群眾舉報渠道等形式深入瞭解民意訴求，對收集到的群眾訴求，進行分類梳理、跟進監督，督促各區和實施單位及時消號。同時，定期對改造項目開展“回頭看”，進一步深入查找存在的問題，確保惠民工程真正滿足居民實際需求和共同願景。