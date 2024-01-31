堅持問題導向推動完善基層監督體系

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，基層監督是黨和國家監督體系的重要組成部分，是確保基層權力正確運行的重要保障，二十屆中央紀委二次、三次全會均對完善基層監督體系提出明確要求。上海市寶山區紀委監委以問題為導向，將調查研究與實踐探索相結合，聚焦基層監督中不同程度存在的監督責任落實不全面、監督力量貫通融合不夠、監督作用發揮不充分等難點問題，堅持基層監督與基層黨建、基層治理融合貫通，同抓共促，探索推動完善基層監督體系，推動監督下沉，打通全面從嚴治黨“最後一公里”。



注重“統”的觀念，強化頂層設計。堅持系統觀念、貫通理念、統籌方法，通過深化制度供給、織密監督網絡、推動監督下沉、融入基層治理，不斷將監督制度優勢轉化為治理效能。探索完善“區統籌抓鎮街促村居”工作機制。區級層面統籌監督力量、機制制度、監督項目、培養培訓和考核評價，構建基層監督體系主幹；鎮街紀（工）委抓實下沉監督、隊伍建設、規範履職、縱向貫通和橫向協同，理清基層監督體系支脈；村居發揮一線“哨站”作用，促進政策落地、履職盡責、和諧穩定、基層治理、智慧監督，打通基層監督體系末梢。搭好各類監督貫通聯動平台。堅持“區級主導、鎮街主抓、村居落實”，完善片區內或片區間交叉聯動協作，形成監督力量聯合、監督項目聯辦、監督問題聯解、監督成效聯享、監督治理聯動的“五聯”工作模式。以區紀委監委牽頭統籌，會同區農業農村、財政等職能部門，推動全面提升村集體會計事務、公共項目交易、集體資產資源監管水平；會同區審計監督，督促嚴格執行“一肩挑”人員任期和離任經濟責任審計制度，制定相關實施辦法。推動鎮街積極探索實踐。將基層監督體系建設情況納入鎮街黨風廉政建設考核體系，提高指標權重，鼓勵鎮街積極參與。區紀委監委設立對口聯絡員，持續對試點鎮街進行跟蹤、督促、指導，定期收集基層反饋的意見，幫助試點鎮街完善相關工作機制，切實提升探索實踐成效。



做實“抓”的舉措，確保務實管用。將貫徹落實上級工作部署、巡視整改等融入探索試點全過程，借勢借力推動工作落實，做細做實促進成果轉化。“下沉監督”與“提級監督”互促。組織紀檢監察幹部走村入戶面對面傾聽百姓心聲，廣泛收集損害群眾利益的問題線索。聚焦村居幹部特別是“一肩挑”人員行使權力情況、集體“三資”管理和運行情況、民生領域惠民利民政策落實情況、村幹部廉潔履職等開展提級監督。“有形監督”和“有效監督”互融。完善基層監督體系領導小組，構建“鎮街—網格—基層單位”三級監督網絡，組建特邀監督員、基層廉情監督網格長、基層廉情監督員等共同參與的基層監督小組，推動基層監督與網格化管理深度融合。“駐點監督”與“流動監督”互補。駐點監督方面，試行鎮街紀檢監察組織與村居監督委員會貫通銜接工作機制，著力打通銜接中存在的堵點。流動監督方面，通過設立村級監督平台，整合退休幹部、老書記、老黨員、志願者等各類監督力量，暢通群眾發現問題反映問題渠道。

