以審理協作配合機制保障案件高質量

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，深化紀檢監察體制改革，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署，是新時代健全黨和國家監督體系的重大戰略舉措。重慶市紀委監委圍繞完善派駐監督體系機制和系統集成、協同高效的工作機制，通過改革推進力量和資源整合，探索建立市紀委監委派駐機構和市管（市委委托管理）企業、市屬高校紀檢監察機構案件審理協作配合機制，以狠抓制度執行、謀深務實舉措的工作作風，高標準嚴要求推動案件審理協作配合工作全面規範開展。



創新模式、分類施策，推動案件審理協作配合工作立起來



堅持守正創新、問題導向、系統觀念，針對派駐機構和國企、高校紀檢監察機構無專門審理機構、審理工作薄弱等問題，從確保案件審理制度落實、加強內部監督制約入手，創新審理模式，探索建立案件審理協作配合機制。



建立片區協作審理模式。將市紀委監委派駐機構劃分為6個片區，每個片區配套建立1個審理小組，負責審理片區內紀檢監察機構辦理的符合相關情形的市級部門科級及以下黨員幹部違紀違法案件，案件審理工作由市直機關紀檢監察工委牽頭。



建立交叉審理模式。將市管企業紀檢監察機構劃分為2個組，每個組配套建立1個審理小組，負責審理另外一組紀檢監察機構辦理的所有違紀違法案件，案件審理工作由駐市國資委紀檢監察組牽頭，市委委托管理企業紀檢監察機構案件參照執行。將市屬高校紀檢監察機構劃分為2個組，每個組配套建立1個審理小組，負責審理另外一組紀檢監察機構辦理的所有違紀違法案件，案件審理工作由駐市教委紀檢監察組牽頭。



建立集中審理模式。對市管（市委委托管理）企業、市屬高校紀檢監察機構辦理的違紀違法案件，有涉及商業秘密、敏感因素等不宜開展交叉審理的，由駐市國資委紀檢監察組、駐市教委紀檢監察組自行組建審理組進行集中審理，保證制度周密完備、實現閉環管理。

