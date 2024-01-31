紀委書記談監督｜推動基層監督有形有效

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，基層監督是黨和國家監督體系的重要組成部分，是確保基層權力正確運行的重要保障。要持續推動完善基層監督體系，統籌用好縣鄉監督力量，健全基層監督網絡。安徽省宣城市涇縣紀委監委堅持系統觀念，強化監督治理效能，推動基層監督體系深度融入基層治理體系，使監督有形有效。



在完善監督體系上出實招。涇縣紀委監委聚焦履行監督基本職責、提高監督效能，構建立體基層監督體系。整合監督力量，建立縣、鄉、村三級聯動監督體系，統籌監督檢查室、派駐（派出）機構、巡察機構以及鄉鎮紀檢監察組織人員力量，分層交叉設立3個鄉鎮紀檢監察協作區和3個派駐紀檢監察機構協作組，有效解決監督力量不足、人情干擾等問題。強化提級監督，緊盯農村集體資金使用、資產運營、資源發包等關鍵領域環節，聯合縣農業農村局對集體“三資”達到一定規模的村開展提級監督。2023年以來，已辦理提級監督項目23個，涉及資金支出1100多萬元。發揮探頭作用，聘任群眾認可、素質高的基層代表擔任廉情監督員，通過列席村“兩委”會議、黨員大會和走訪群眾等方式，圍繞農村集體“三資”管理、使用等關鍵環節，開展“嵌入式”監督。2023年以來，共聘請廉情監督員58名，收集廉情信息95條，幫助解決群眾反映事項30餘件。



在創新監督方式上下實功。涇縣紀委監委堅持系統施治，創新監督形式，不斷提升基層監督質效。強化數據賦能，定期分析研判群眾投訴情況，通過數據抓取、碰撞比對、交叉分析等方式，精準發現群眾反映強烈的問題並督促相關職能部門開展整治。2023年以來，共督促相關部門針對群眾反映強烈問題開展專項整治10次，公布專項整治工作成果5批。推動平台增效，深化基層小微權力“監督一點通”平台運用，梳理42項與群眾生產生活密切相關的權力事項，加強信息公開，使重要事項決策、惠民工程建設等涉及群眾切身利益的民生工程全程置於群眾的眼睛下、監督中。深化部門協作，加強與審計、農業農村等部門的溝通力度，找准監督同類項和銜接點，在信息互通、線索移交、成果共享、協作配合等方面建立完善貫通協同機制。2023年以來，涇縣紀委監委聯合相關部門開展監督檢查78批次，發現問題98個。



在加強成果運用上求實效。涇縣紀委監委統籌發揮黨性教育、政策感召、紀法威懾作用，努力實現政治效果、紀法效果和社會效果相統一。強化案件查辦，將案件查辦擺在突出位置，開展未辦結信訪件和問題線索大起底，篩選涉及人員較多、金額較大的問題線索提級辦理。2023年以來，共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題32件62人。精準容錯糾錯，嚴格落實“三個區分開來”要求，為敢擔當、善作為的黨員幹部撐腰鼓勁。2023年以來，為11名符合容錯情形的黨員幹部減輕或免予處分。加強紀律教育，堅持正反結合，用好用活基層違紀違法典型案例，扎實開展同級同類警示教育。深入挖掘整理本縣優秀傳統文化、紅色文化中的廉潔元素，多形式開展廉潔教育，營造崇廉拒腐、風清氣正的濃厚氛圍。