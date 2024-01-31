監督故事｜貪心騙保　假收入換來真處分

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，“對不起，是我的貪心寒了曾經幫助過我的同志們的心，我不該弄虛作假騙取低保金……”王某留下了悔恨的淚水。



2023年8月，山東省肥城市紀委監委收到群眾反映，稱原鹽業公司員工王某不符合領取低保條件，但一直在領取低保補助。隨即，派駐第六紀檢監察組展開核查。



“先看看王某收入多少。”派駐第六紀檢監察組組長尹主任說道。根據王某現所在林場提供的工資明細發放顯示，王某收入遠超低保金發放標準。於是，辦案人員立即前往市民政局瞭解情況。



“為什麼王某不符合低保條件，卻一直領取低保金？”辦案人員找到了當時負責到王某家入戶調查的工作人員劉某。



“我記得根據當時入戶調查的情況，王某的情況是符合低保金發放標準的。我們去他家的時候，王某稱全家收入一共就兩千多塊錢，夫婦二人還都得了重病，挺可憐的。”劉某向辦案人員回憶說。



核查組人員開始疑惑，“問題到底出在哪裡，是誰在說謊？”尹主任略作沉思，問道：“當時入戶調查有記錄嗎？”



“有的有的，我們存有當天入戶調查的視頻。”劉某向核查組人員播放起了視頻記錄。



“請根據實際情況據實回答，自從上次入戶核查後，你的家庭情況、家庭收入有沒有變化？”



“我原來在鹽業公司工作，後因機構改革，現在進入林場工作。雖然換了工作，但是工資並沒有增加。”王某答道。

