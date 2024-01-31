做好元旦春節期間重要民生商品穩價保質

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，“截至本月16日，全國各地市場監管部門共出動檢查人數48.11萬人次，檢查單位32.21萬家。其中，價格領域立案數量252件，已處罰案件數量80件，罰沒退金額達到53.36萬元。產品質量領域立案數量1108件，已處罰案件數量279件，罰沒金額262.47萬元。食品安全領域立案數量2681件，已處罰案件數量2197件，罰沒金額1074.51萬元。”



1月31日上午，國務院新聞辦公室舉行發布會，介紹激發經營主體活力、助力經濟高質量發展有關情況。國家市場監督管理總局副局長、國家認證認可監督管理委員會主任蒲淳介紹，市場監管總局圍繞節日消費熱點，建立食品、工業產品、生活服務、藥品四大類監管清單，做好元旦春節期間重要民生商品穩價保質工作，充分保障人民群眾度過歡樂祥和的新年。



發布會介紹，各地市場監管部門綜合運用提醒告誡、行政指導、行政執法等方式，開展食品安全監管專項整治，緊盯“米袋子”“菜籃子”“果盤子”“火爐子”等民生消費重點領域，做好線上線下價格監測及跟蹤分析研判。提前預估可能影響市場秩序的潛在風險，提高市場巡查頻次，切實加大重點民生商品價格監管力度。壓緊壓實食品安全屬地管理責任和企業主體責任，精準防控風險，堅決杜絕銷售過期、腐敗變質、假冒偽劣等問題食品，持續開展產品質量安全隱患排查，強化質量監督抽查，切實消除質量安全隱患。



“截至2023年底，全國登記在册個體工商戶1.24億戶，占經營主體總量67.4%，支撐了近3億人就業。全年新設個體工商戶2258.2萬戶，同比增長11.4%。”國家市場監督管理總局登記註冊局局長任端平說，作為產業鏈和消費鏈的“毛細血管”和市場的“神經末梢”，個體工商戶的穩定發展守住了街頭巷尾的人間煙火氣，維持了億萬家庭的生計，顯示出我國經濟的強大活力和韌性。下步將全面推進分型分類精準幫扶，有針對性地為個體工商戶提供法律政策、市場供求、招聘用工、創業培訓、金融支持等服務，推動解決難點問題，更好支撐個體工商戶高質量發展。



中央在要求釋放消費潛力促進消費復甦的同時，也明確提出要反對浪費和過度消費。發布會介紹，2023年，市場監管總局在全國部署開展了為期三個月的制止餐飲浪費專項行動，針對餐飲外賣、婚宴、自助餐、單位食堂等重點領域開展監督檢查467萬家次、發現存在餐飲浪費行為7.81萬家、整改問題9.2萬個。相繼發布《餐飲業反食品浪費管理通則》等國家標準5項，指導相關行業協會制定團體標準6項，各地制修訂相關地方標準、團體標準111項。



“希望全社會每一個人都行動起來，成為‘光盤行動’的踐行者、宣傳者、守護者，推動在全社會樹立起‘浪費可恥、節約為榮’的文明新風尚。”蒲淳說。