紀檢監察機關靠前監督戰寒潮

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，我國遭遇2024年首場寒潮天氣過程，中央氣象台寒潮、暴雪、大風三預警齊發。紀檢監察機關立足職責職能，督促職能部門多措並舉防範應對低溫雨雪冰凍災害，助力保障人民群眾安全溫暖過冬。



受寒潮影響，貴州省杭瑞高速等多條交通大動脈出現道路積雪結冰。貴州省紀委監委駐省交通運輸廳紀檢監察組第一時間制發做好突發險情應對處置工作提示，成立專項監督組，圍繞交通安全、應急值班值守和群眾生產生活等重點工作靠前監督。



“我們及時啟動全省交通運輸行業雨雪冰凍災害四級應急響應，全省高速公路、國省幹道等主路段已儲備抗凝物資3.2萬噸，儲備除雪車、撒布機579台。同時，在服務區、收費站和重點路段設置應急物資儲備點466個、清障救援點285個。”日前，駐省交通運輸廳紀檢監察組專項監督組在貴州省交通運輸廳應急指揮中心瞭解雨雪冰凍防範應對和應急值班工作情況。



貴州省紀委監委駐省交通運輸廳紀檢監察組下沉監督力量到低溫雨雪冰凍一線，重點查看高速公路、國省幹道、農村公路、碼頭渡口以及公路急彎陡坡、橋涵、隧洞、航道等重點領域的風險隱患排查、監測工作，對有關職能部門和一線工作者執行工作紀律和落實工作職責情況開展監督檢查。通過以下看上，督促省交通運輸廳、省應急管理廳推動系統各部門切實扛起責任，嚴格按照應急響應等級做好各項工作，及時對外發布監測信息和預警信息。目前，專項監督組已開展4批次監督檢查，現場督促問題整改7個。



湖南省紀委監委駐省交通運輸廳紀檢監察組把保障群眾安全出行、溫暖過冬作為當前監督重點。“派駐紀檢監察組在督促廳黨組加強調度部署的同時，還督促廳領導帶頭落實24小時應急值守和低溫雨雪冰凍災害天氣帶班制度。”駐省交通運輸廳紀檢監察組組長張朝告訴記者，“為確保工作落細落地，我們督促廳安全處、運輸處、養護處等部門主要負責同志切實履職盡責，加強物資、設備調配，落實安全等相關工作預案。”



大範圍雨雪降溫天氣導致部分輸電線路發生覆冰現象，對一些地方的電力穩定供應造成挑戰。河南省洛陽市欒川縣紀委監委堅持“室組地”聯動，深入各鄉鎮及縣電力、應急管理等部門，緊盯電力保供、應急救援、物資儲備等措施落實情況開展監督檢查，以監督實效將不利天氣的影響降至最小，切實維護人民群眾生產生活秩序。

