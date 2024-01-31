中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，中央經濟工作會議強調，“必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力，統籌推進深層次改革和高水平開放，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力”。這是以習近平同志為核心的黨中央對新時代新征程改革開放地位作用的重大戰略判斷，具有重要的理論意義和深遠的實踐影響。要認真學習領會這一重大規律性認識，在新時代新征程上進一步全面深化改革開放。



依靠改革開放增強發展內生動力，是符合馬克思主義基本原理的科學結論。內因是事物發展變化的根據，外因是事物發展變化的條件，外因通過內因起作用，這是馬克思主義唯物辯證法的基本原理。同其他任何事物一樣，經濟發展同樣離不開內因和外因的共同作用。儘管在特定時段、特定情況下外因能發揮很大作用，但從整體、全局和長時段來看，內因的作用始終是根本性、第一位的，外因的作用是輔助性、第二位的。經濟發展的主體是人，是千千萬萬具有開拓創新精神的企業家和各行各業勤奮工作的勞動者，衹有把企業家和勞動者的積極性、主動性、創造性充分調動起來、激發出來，經濟增長才有了綿綿不絕的持久動力。這就需要通過不斷深化改革開放，打破束縛人們開拓創新的體制機制障礙，為他們發揮聰明才智、積極創新創造提供良好的市場和社會環境。改革開放是提高要素投入質量和效益的“倍增器”，一旦把全社會的動力和活力調動起來，就能對經濟發展起到難以估量的推動作用。內生動力的作用是持久的、強勁的、源源不斷的，與增加要素投入的一次性作用不同，今年起作用，明年乃至更長時期都會起作用。有效調動全社會內生動力，是實現長期高質量發展的治本之策。



依靠改革開放增強發展內生動力，是總結我國發展歷史經驗得出的寶貴結論。改革開放前，我國傳統的計劃經濟體制束縛了生產力發展，“幹多幹少一個樣，幹好幹壞一個樣”，廣大人民群眾的創造活力和內生發展動力沒有得到有效釋放。黨的十一屆三中全會以後，全國各地逐步實行家庭聯產承包責任制，農民勞動產出“交夠國家的，留足集體的，剩下的都是自己的”，極大地調動了億萬農民從事農業生產的積極性、主動性。人還是那些人，地還是那些地，體制機制一變，面貌煥然一新，人民群眾的溫飽問題很快得到瞭解決。改革開放40多年來，我們不斷改革完善不適應生產力發展要求的體制機制，有效激發起億萬人民群眾奮起追求美好生活的強勁動力，激發起千千萬萬基層組織和經營主體創業創新創造的持久活力，無數個微觀源泉汩汩流出的“源頭活水”匯聚成奔湧前行的“大江大河”，匯聚成全球第二大經濟體的“汪洋大海”，中國的發展實現了從趕上時代到引領時代的精彩蝶變！

