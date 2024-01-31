深度關注丨堅守節點糾治“四風”

中評社北京1月31日電／據中央紀委國家監委網站報導，繼元旦前夕公開通報6起形式主義、官僚主義典型問題，1月29日，中央紀委國家監委公開通報7起違反中央八項規定精神典型問題。今年在元旦、春節前夕進行兩次通報，充分釋放出紀檢監察機關堅守節點、寸步不讓，常抓不懈、久久為功，築牢中央八項規定堤壩的強烈信號。



“四風”問題頑固複雜，一些黨員幹部違規收受禮品禮金、違規吃喝、違規接受宴請等頂風違紀問題仍時有發生



黨的十八大以來，黨中央持之以恒正風肅紀，以釘釘子精神糾治“四風”，反對特權思想和特權現象，堅決整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題，刹住了一些長期沒有刹住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾。但“四風”問題頑固複雜，一些黨員幹部違規收受禮品禮金、違規吃喝、違規接受宴請等頂風違紀問題仍時有發生。



此次通報的7起案例中，違規收送禮品禮金、違規接受宴請問題較為突出。如，國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心審評六部原部長董勁春多次接受私營企業主安排，攜帶家人到多地旅遊，入住高檔酒店，接受宴請，飲用高檔酒水，相關費用均由私營企業主支付。天津市濱海新區新北街道辦事處原副主任包文違規收受管理和服務對象贈送的手機，多次違規接受健身、娛樂活動等安排；多次違規接受管理和服務對象安排的宴請。



“四風”問題由明轉暗、改頭換面，以電子禮品卡、提貨券等方式違規收送禮品等隱形變異行為潛滋暗長。如，寧夏回族自治區黨委原副書記、銀川市委原書記姜志剛在住宅小區、高檔酒店等場所，違規接受私營企業主安排的宴請；以探親或調研為名，接受私營企業主安排到多地旅遊。湖北洪湖國家級自然保護區管理局原黨組成員、副局長郭平安多次組織或參與超標準、超範圍公務接待，並通過向有關單位索要空白公函、虛構接待事項等方式，套取公款衝銷超標準費用。國家管網集團北京管道有限公司原黨委委員、副總經理、安全總監崔京輝多次接受管理和服務對象通過快遞等方式贈送的禮品。



記者注意到，此次通報的案例呈現出明顯的節假日特徵，多名黨員幹部在春節、中秋節等節日期間收送禮品。如，廣西壯族自治區投資促進局黨組成員、副局長謝彬多次收受私營企業主所送禮金和高檔煙酒等禮品，違紀行為大部分發生在春節、中秋節前後。西藏自治區發展改革委經濟運行調節處原副處長王領多次接受管理和服務對象提供的娛樂活動，以及在春節期間供其無償使用的車輛。

