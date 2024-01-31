中評社北京1月31日電／據新華社報導，“平輿防水工”“潛江裁縫”“盱眙龍蝦廚師”……近年來，一批有著鮮明地域標記、過硬技能和良好口碑的勞務品牌，成為人們就業增收的重要載體。記者近日在北京、河南、湖北等地採訪調研，探尋這些“金名片”背後的就業密碼。



歲末年初，北京房山一間出租屋里，來自河南平輿縣的防水工老劉正在盤算：“再把手頭兩個項目幹完就回家過年。”



“一提到平輿防水，在建築行業都是響當當的，不愁活。這幾年我們工資漲了不少，幹一天基本能拿到400多元。”老劉自豪地說。



平輿縣是傳統農業大縣，也是歷史上的經濟窮縣。從幾個人走街串巷修屋頂，到2000多家防水施工企業規模發展，平輿縣因勢利導，把“小特長”做成了“大產業”。



在此基礎上，平輿縣大力開展技能培訓，讓從業人員“以技增收”。如今，近30萬平輿防水大軍遍布全國各地，人均年收入超8萬元。



平輿縣往北100多公里的河南太康縣，四通鍋爐有限公司車間內，焊機與鋼板間火花閃耀。護目罩後，田景德全神貫注，手下的焊縫貼合均勻。



記者從太康縣人社部門瞭解到，現在像田景德這樣的熟練焊工在就業市場上很緊俏，他們做一天工能拿到300多元。從脫貧戶到電焊工，田景德的生活發生大變化。



太康縣依托近40家鍋爐生產企業廣泛開展培訓，不僅為農村富餘勞動力找到了出路，更讓“太康鍋爐工”成了一塊金字招牌。



樹一張名片，帶一片就業。河南僅“林州建工”“鄢陵花工”“遂平家政”等10多個規模較大的勞務品牌，從業人員就達200多萬人。



在湖北，勞務品牌截至目前已有202個，實現“一縣一品”，甚至“一縣多品”，帶動了400多萬人就業。

