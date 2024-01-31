1月PMI回升　釋放開年經濟運行積極信號

中評社北京1月31日電／據新華社報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會1月31日發布數據，1月份，中國製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、50.7%和50.9%，分別比上月上升0.2、0.3和0.6個百分點，我國經濟景氣水平有所回升，釋放2024年開年經濟運行積極信號。



“1月份，中國製造業PMI升至49.2%，結束了連續3個月下降勢頭。”中國物流信息中心專家文韜表示。



——市場需求趨穩回升，經濟運行動力有所增強。



“1月份，在我國超大規模市場優勢以及擴內需政策發力帶動下，製造業市場需求趨穩回升，新訂單指數為49%，較上月上升0.3個百分點。”文韜說。



從重點行業看，1月份，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業新訂單指數分別為50.3%、50.2%和50.3%，均位於50%的臨界點以上；高耗能行業新訂單指數為47%，市場需求仍顯不足。



值得注意的是，1月份，新出口訂單指數為47.2%，比上月上升1.4個百分點。文韜分析，這主要是因為近期國外對我國船舶、汽車、基礎原材料以及計算機通信電子設備需求較快增長，帶動裝備製造業、高技術製造業和基礎原材料行業出口明顯改善。



——企業生產活動加快，大型企業PMI升至擴張區間。



1月份，生產指數為51.3%，比上月上升1.1個百分點，升至近4個月以來的高點。



新動能延續穩中有增走勢。1月份，裝備製造業PMI為50.1%，雖較上月小幅下降0.1個百分點，但仍連續5個月保持在擴張區間。高技術製造業PMI為51.1%，較上月上升0.8個百分點。

