孫偉勇答中評：23條立法刻不容緩勢在必行

港區全國人大代表、香港中華聯誼會副會長、中國宋慶齡基金會理事孫偉勇（受訪者供圖） 中評社香港2月1日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超30日上午在政府總部主持“維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢”記者會，攜律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強詳細介紹咨詢文件。港區全國人大代表、香港中華聯誼會副會長、中國宋慶齡基金會理事孫偉勇對中評社記者表示，此時推動23條立法刻不容緩、勢在必行，其中關於“境外干預”內容是尤為關注的亮點。23條立法出台符合社會所盼和民心所期，能夠起到震懾作用和示範作用，符合國家和香港的長遠利益。



“全力支持23條精準立法，捍衛國家主權、安全以及發展利益。”孫偉勇表示，他注意到23條立法咨詢文件涵蓋了五大類危害國家安全行為，其中“境外干預及禁止組織從事危害國家安全的活動”一條尤為值得關注。孫偉勇指，部分有心之人在境外如西方國家等地，會通過媒體、文宣等方式肆無忌憚地抹黑、污蔑、造謠甚至妖魔化，對香港、對國家的安全造成極大威脅。雖然香港特區目前已能有效依法打擊“黑暴”，粉碎了港版“顏色革命”的圖謀。但境外勢力透過本地組織及個人，繼續針對香港特區從事危害國家安全的活動所構成的風險依然存在。由此，針對“境外干預”設置和完善罪行細節具有極強的現實意義和緊迫性。



孫偉勇談到，此時推動23條立法刻不容緩、勢在必行。在2020年5月28日的十三屆全國人大三次會議中已經提到，“香港特別行政區應維護國家主權、統一和領土完整，應當盡早完成基本法第二十三條規定之立法，其行政、立法、司法機關應依法防範、制止和懲治危害國家安全活動”，迄今已近四年。特首李家超日前也提到，“23條立法是香港回歸26年多仍未履行的憲制責任”。如今香港選舉制度已得到落實，“愛國者治港”原則已有所保障，社會各界已能凝聚基本共識，23條立法可與國安法實現互補，更好地維護香港社會安定、繁榮發展。

