朱家健答中評：2023香港多彩 盼新年再騰飛

香港資深時事評論員、全國港澳研究會香港會員、中國和平統一促進會香港總會副秘書長朱家健 中評社香港2月1日電（記者 陸文煜）回望2023年，香港在世界的急劇變化中激流勇進，在內外挑戰中積極應對；展望2024年，香港又面臨什麼機遇？日前，香港資深時事評論員、全國港澳研究會香港會員、中國和平統一促進會香港總會副秘書長朱家健應中評社記者邀請回顧香港2023大事件，並對香港2024進行展望。



朱家健表示，2023年對香港來說，是多姿多彩的一年，更是具挑戰的一年。在2023年年初，香港特區逐步放寬與內地和國際通關的限制，香港特區經濟回復如常，同時，香港特區也採取了一系列措施去吸引境外旅客訪港，包括委託航空公司和駐地辦事處，向訪港旅客送贈來回香港的機票，於特定週五晚上和週末晚上開放個別博物館，鼓勵夜市經濟，全城 “夜繽紛” 火熱起來，除夕的跨年倒數和煙花表演的現場也人山人海，他和各方朋友也很高興香港特區經濟再次騰飛。另一個喜訊，就是香港足球代表隊於杭州亞運足球賽勇闖四強。



朱家健談到，去年4月中旬，中央港澳辦主任夏寶龍赴港考察，並出席在香港舉行的 “全民國家安全教育日2023” 開幕典禮，期間作了重要講話，他也親切的與各方持分者見面，視察民情；去年上旬香港各界也在地區宣傳重塑區議會，支持 “愛國者治港” 原則；2023年12月10日的區議會選舉是優化選舉制度的最後一關，成績驕人，建制派動員力強，候選人實務勤奮，獲得普遍認同和支持，他也身體力行奔走港九新界多個選區為多名候選人助選，感受到居民對區議會回歸應有職能的期待。



“除了是香港的選舉年，去年也是我國主辦國際體育盛事豐收的一年，香港各界也積極支持成都世界大學生運動會和杭州亞運會在香港的推廣工作，我和親朋戚友看到電視直播開幕式、閉幕式和部分賽事，同樣分享了我國健兒的喜悅，欣賞我國在體育文藝的軟實力和成就；12月中旬，國產大飛機C919和支線客機ARJ21翱翔香港藍空，對香港來說，是一課寫實的國情班，讓香港市民和學童喜出望外，大飛機服務民航航線，見證國力和國家形象提升，國產自主研發的飛機技術，是每一名中國人的驕傲。”朱家健說。

