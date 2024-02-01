中評關注：柯建銘欺敵？民進黨會策反成功？

“立法院正副院長”選舉，是賴清德當選後第一戰，真的這麼豁達可以就拱手讓人？（照片：民進黨提供） 中評社台北2月1日電（記者 黃筱筠）“立法院”第11屆今天開議，民進黨團推出現任“正副院長”游錫堃、蔡其昌尋求連任。總召柯建銘昨天卻稱沒人感覺“游昌配”會贏，直白的說法形同棄守。若民進黨失去“正副院長”寶座，“柯總召”就是第一號人物，未來法案、預算、協商、人事同意權等均握有大權。但賴清德當選後的第一局，真會就這樣棄守？還是搞欺敵戰術？



從柯建銘最近一連串發言，凸顯根本無心於“立法院長”選舉這一局，或是早就認清局勢，民進黨“國會”席次就是沒有過半，更不可能支持小黨。如果游錫堃沒有當選“院長”，民進黨團都要聽總召的。在權力掌握上，柯不賣力居中協調“院長”這一局，可以理解，但還有另一種可能是，柯建銘明白說出“游昌配”沒有機會，是要欺敵，讓國民黨放鬆戒心？



民進黨不管是在這次“立委”選舉或是“立法院正副院長”選舉，都對韓國瑜有很多的批評。如果這麼怨恨韓又擔心韓當“院長”會讓兩岸關係過於密切，那首要工作難道不是用盡一切方法，拉下韓嗎？過去都能在高雄市發動罷免韓國瑜，為了拉下韓當“院長”，把票灌給黃珊珊也未必不行，但柯建銘把話說明，不會把票灌給黃珊珊，這是底線。



可見民進黨對韓國瑜與並非這麼怨恨，如果柯建銘為了能夠握有黨團操盤空間，讓韓當選民進黨還是可以接受。



或是民進黨有其它的盤算？



游錫堃這麼賣力想要爭取民眾黨支持，是否代表賴清德意志居中去協調？賴清德昨天在中常會上提到，希望民眾黨第二輪投票可明確表態支持游錫堃。這代表第一輪投票，將是未過半的狀況，也透露了民進黨應是不會把票投給黃珊珊。但第二輪投票只要策反民眾黨幾席支持游，或是爭取親藍“立委”支持，都可能讓游錫堃有當選機會。