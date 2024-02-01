新竹市美女發言人離職　轉任民眾黨

徐千晴擔任新竹市政府發言人8個月，為高虹安擋下不少子彈。（照片：徐千晴臉書） 中評社新竹2月1日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市政府美女發言人徐千晴日前請辭獲准，2月1日將回民眾黨中央黨部上班，這是繼新竹市府前發言人施淑婷轉任民政處長後，又一發言人離職，也讓一度有雙發言人的新竹市府面臨空窗。



徐千晴與施淑婷因顏質高，都曾被冠上“美女發言人”的稱號，2人一度成為新竹市政府對外的門面招牌，但曾在2022年參選過新竹市議員落選的施淑婷，被視為高虹安的人馬，在高當選新竹市長就職後就擔任市府發言人，徐千晴原本則為民眾黨發言人，在高競選期間雖曾短暫擔任過高競總的發言人，但高上任後並未隨即入府，而是直到去年6月才接任新竹市府副發言人一職。



徐千晴對外的請辭理由是個人職涯規劃，表示未來想在雙北耕耘蹲點，但選前徐千晴就曾私下向中評社透露，她擔任新竹市府發言人後，並未搬到新竹市定居，住處仍在台北市，加上新竹高鐵站離新竹市府有約30分鐘的車程，反而是新竹火車站離市府步行只要約10分鐘的時間，但每天來回超過2小時的通勤時間，讓她感到有些疲累。



觀察過去徐千晴與高虹安的互動，其實不難發現2人的好交情，徐擔任發言人時，高只要有公開行程，徐幾乎都會在旁招呼媒體，去年高在陷入豪車豪宅爭議時，徐也站在第一線擋子彈，甚至在高因涉嫌詐領助理費案出庭時，徐也跟在後方搬著大批資料陪伴，都讓外界留下深刻印象。



但或許是因徐千晴過去處理媒體的經驗不多，經常無法在第一時間回應媒體提問，甚至還曾因此惹毛地方資深記者，在新竹市政府媒體群組公開質問“請問這個群組有市府的人嗎？”徐也曾在面對媒體提問時，按耐不住情緒反問“你今天已經問幾題了？”、“為什麼都要跟別人問不一樣？”引爆爭議。



也難怪徐千晴會公開感謝高虹安在她擔任市府發言人8個月來對她的包容與照顧，甚至在離職前還特別端上蛋糕幫高過生日，徐在31日下班前更是在媒體群組感性告別，表示她的階段性任務已告一段落，這段在新竹市府的歷練是非常寶貴的經驗，讓她成長很多，感謝所有曾一起工作過的夥伴。



兩名美女發言人都離職後，雖然市長室秘書群已陸續換了一些年輕好手進駐擔任核心幕僚，高與媒體的關係也已大幅改善，但高的涉貪案官司未了、新竹棒球場停工至今也懸而未決，未來高恐怕還是只能走自己的路。

