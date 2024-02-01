孟麗紅答中評：全力支持盡快完成23條立法

港區全國政協委員、廣州外商投資企業商會會長孟麗紅（受訪者供圖） 中評社香港2月1日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超1月30日宣布啟動23條立法公眾諮詢，香港社會各界持續表達出對盡快完成這項立法的支持。港區全國政協委員、廣州外商投資企業商會會長孟麗紅對中評社記者表示，全力支持香港特區政府啟動基本法第23條立法，並期盼盡快完成。國家安全是香港繁榮穩定、行穩致遠的根基，保障安全，香港的經濟才會更好，民生福祉才更有保障，同時海內外投資者的信心更強。



孟麗紅表示，香港實現由亂到治並走向由治及興的非凡歷程中，愛國愛港是香港持份者的應有之義，在維護國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上我們絕不含糊。正如行政長官李家超所說，做好第23條立法工作是“早一日得一日”，國家安全是香港繁榮穩定、行穩致遠的根基，不容置疑，不可動搖。



孟麗紅談到，國家安全是香港安定的保障，香港安定，大家才能集中精力、團結一致發展經濟，改善民生，香港的經濟才會更好，民生福祉才更有保障，同時亦更能增強海內外投資者的信心。任何經濟活動都必須有一個安全和穩定的環境，不安全和不穩定只會影響經濟發展。因此，香港社會各界都希望不再重蹈“修例風波”期間“港獨”猖獗、“黑暴”肆虐、“攬炒”橫行的亂局，希望心無旁騖、集中精力去拼經濟、謀發展，更好發揮香港獨特地位和優勢，奮力奔向香港更美好明天。



孟麗紅說：“第23條立法的完成，有助於排除國家安全領域的不確定性，有助於鞏固和提升香港整體營商環境。我熱烈呼籲社會各界同心協力配合立法工作，亦將廣泛團結各界表達對維護國家安全的決心和意志。”