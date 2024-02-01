立法會三讀通過有關樓市減辣修訂條例草案

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月1日電（記者 盧哲）香港特區立法會1月31日召開大會，三讀通過有關樓市“減辣”措施的相關修訂條例草案。



修例包括落實去年《施政報告》提出的，額外印花稅適用年期由3年減至2年，買家印花稅和及新住宅印花稅均由15%減半至7.5%，並為外來人才置業印花稅實施“先免後徵”安排（即暫免外來人才在港購買住宅物業時，要繳付的買家印花稅及新住宅印花稅）。



當天，在立法會二讀辯論有關樓市“減辣”措施的相關修訂條例草案時，多名議員發言支持修例，並促請政府全面“撤辣”。地產及建造界議員龍漢標表示，“ 減辣”已無法令香港經濟“回春”，全面“撤辣”刻不容緩。他說，“撤辣”其實只是移除對樓市的人為干預，不但可讓樓市健康發展，更可令其他行業受惠，包括銀行、金融、法律服務、零售業等。



議員陳學鋒表示，在“減辣”措施實施後，市場未有出現異常反應，同時預計未來數年私人數宇的供應量，亦超過政府原先的預期，在供應增加的情況下，建議政府應考慮全面撤銷買家印花稅、額外印花稅及新住宅印花稅的“辣招”措施，令樓市恢復自然健康的流轉。



另一方面，議員吳傑莊則認為，政府應該採取漸進式“減辣”，避免一次性“減辣”引起市場過度反應。議員鄧家彪表示，支持施政報告中的“減辣”措施，但對全面“撤辣”有疑慮，認為不應以乘勝追擊態度去看全面“撤辣”，因為樓市涉及千家萬戶，認為可採取特別措施協助首置或換樓的市民。



香港特區政府房屋局局長何永賢在立法會表示，留意到社會上有聲音建議政府撤銷所有住宅物業需求管制措施，亦有議員提出類似意見，但她重申條例草案下有關措施的調整，是經過政府審慎評估現時整體經濟和市場情況下最務實的安排。