港府：獲批的高才通受養人超過5.1萬人

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月1日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡1月31日在立法會表示，高才通計劃約51000宗的獲批申請當中，約36000人已抵港，佔獲批申請數目約七成。高才通計劃下獲批來港的受養人數目超過也51000名，當中亦有近36000人已抵港。截至去年十二月底，高才通計劃下有近21000名18歲以下未婚及受養子女已經來港。來港人才可以選擇安排其適齡入學的子女入讀私立學校或公帑資助學校。



為紓緩持續緊張的本地勞工市場，政府自二○二二年底推出一系列招攬人才措施，包括新設以高薪和高學歷人才為目標的“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）。合資格的外來人才無須先獲香港僱主聘用，便可透過高才通計劃申請為期兩年的簽證來港探索機會。為協助來港人才更快適應新環境，繼二○二二年十二月底“人才服務窗口”的線上平台投入運作後，實體的“香港人才服務辦公室”（人才辦）已於去年十月底成立並隨即開展工作，專責為來港人才提供全方位一站式支援服務、制訂人才招攬策略，以及跟進人才入境後的發展和需要。



孫玉菡在回答議員關於“高端人才通行證計劃”的提問時介紹，截至去年十二月底，高才通計劃約51000宗的獲批申請當中，約36000人已抵港，佔獲批申請數目約七成。此外，高才通計劃下獲批來港的受養人數目超過51000名，當中亦有近36000人已抵港。



孫玉菡表示，截至去年十二月底，高才通計劃下有近21000名18歲以下未婚及受養子女已經來港。來港人才可以選擇安排其適齡入學的子女入讀私立學校或公帑資助學校。教育局表示，現時香港有足夠的中小學學位。



孫玉菡表示，為協助有意來港或剛到港的人才盡快在港安頓，適應香港的生活，融入本地社區，去年成立的人才辦致力為他們提供全方位一站式支援服務，與眾多合作夥伴舉辦多元化的線上線下活動，提供求職、住房、教育、就業及創業等資訊。具體而言，在就業支援方面，人才辦已連繫超過10間人事顧問公司作為合作夥伴。這些合作夥伴會按求職人才的背景及特定需要，提供個人化的職業配對及求職支援。截至去年底，合作夥伴的線上平台已處理近1 400宗求職轉介。