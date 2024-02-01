快評：“立法院”龍頭之戰　未來4年的縮影

中評社快評／台灣“立法院”新會期今日報到並選舉正副院長。三黨不過半、朝小野大，龍頭之戰暗潮洶湧。媒體分析認為今天的選舉是未來4年的縮影，民進黨若擋不下韓國瑜，將是賴清德苦戰的開始。



民眾黨昨天宣布由黃珊珊參選院長。民進黨有兩種選擇，一種是支持自己提名的候選人游錫堃，不改變；另一種是灌票給黃珊珊，“挺珊卡韓”。民進黨黨團總召柯建銘昨天說民進黨有“立場跟原則，不會喪失”；賴清德昨天向民眾黨喊話，說若有第二輪投票，仍然希望民眾黨支持最好的人選。



不同選擇將出現不同結果，民進黨看似不會有太過出格的演出。是韓國瑜當選，或黃珊珊當選，主要看賴清德的意志、看民進黨如何行動。各方都在關注今天的選舉過程及結果，可能不出外界所料，也不能排除有拍案驚奇。



無論是韓國瑜或黃珊珊當選，都意味著民進黨失去對“立法院”的控制，不再完全執政。朝小野大，賴清德面臨的是當年陳水扁“雙少數”的局面。賴清德1月13日低票當選、民進黨僅得51席“立委”，就注定有今日之困。



民進黨若擋不下韓國瑜，的確是賴清德苦戰的開始。民進黨若擋下韓國瑜，同樣會是賴清德苦戰的開始。台灣內部紛爭、兩岸關係惡化，降低敵對、善意和解，才是最好出路。