鄧炳強：留意到近年青少年吸毒潛在隱憂

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月1日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強1月31日在立法會表示，政府十分關注青少年吸毒問題。過去10年，被呈報吸食毒品的21歲以下青少年數字整體上有所下降，由二○一四年的829人減至二○二三年的659人，而同期因幹犯毒品罪行而被捕的青少年數字亦由632人減至323人。但政府留意到近年青少年吸毒的潛在隱憂，包括於網上買賣毒品的世界趨勢。他強調，互聯網世界並非無法可依，執法部門已加強在互聯網巡邏和採取相應的執法行動。



鄧炳強出席立法會大會回應議員質詢時說，二○二三年，因幹犯毒品罪行而被拘捕的21歲以下青少年為323人，佔所有因毒品罪行而被拘捕的總人數約百分之九。當中，約一半被拘捕的21歲以下青少年涉及的罪行為製毒、販毒；其餘則涉及管有和吸食毒品等罪行。過去10年，21歲以下青少年幹犯毒品罪行的數字由二○一四年的632人減至二○二三年的323人，佔所有幹犯毒品罪行人士的比例亦由同期的百分之十三下降至百分之九。



鄧炳強說，雖然青少年幹犯毒品罪行的人數和佔比曾於二○二一年一度回升，但亦已於二○二二和二○二三年回落。這有賴於政府適時採取多管齊下的禁毒策略和措施。當中，執法與預防教育和宣傳尤其重要。



鄧炳強表示，過去五年，警方偵破的網上販毒案件由二○一九年的1宗增加至二○二三年的17宗，被捕人數亦由22人上升至166人。他強調，整個社會都應該對毒品相關罪案抱“零容忍”態度。禁毒處與執法機關未來會繼續不遺餘力打擊毒品，遏制毒禍。