陳仲尼談市場政策：籲政府提振信心 提三建議

立法會議員陳仲尼（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月1日電（記者 盧哲）香港特區立法會1月31日就"調整股市樓市政策，增強發展動能"議案進行辯論。立法會議員陳仲尼提出修正案，要求特區政府採取有效的措施，提振市場信心。陳仲尼對中評社記者表示，香港市場正面臨四大變化的因素，因此自己就政策調整提出了三項措施建議。他強調，反對取消股票印花稅的建議，認為這會對財政收入造成壓力，影響政府的公共服務和基建投資。另外，樓市方面，他促請政府儘快“撤辣”，讓市民看到樓市的未來。



陳仲尼在發言中指出，香港市場正面臨四大變化的因素，分別是：第一，歐美資金的減少，由於地緣政治和對中國經濟的觀望，部分外資撤出香港市場，轉投日本和印度等地。第二，美國聯儲局的加息，導致港幣貨幣政策跟隨收緊，港股流動性受壓，資金回流美國。第三，美國對中國上市公司的投資禁令，削弱了港股的吸引力，迫使部分外資賣出中資股，減少了港股的交易量。第四，美國正通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，威脅香港的特殊待遇和經濟優勢，影響香港的高科技引進和“一國兩制”的實施。



面對這些嚴峻的問題，陳仲尼建議特區政府採取以下三項措施：首先，提升港股的融資吸引力，簡化上市程序，提高上市審批的透明度和一致性，積極吸引“一帶一路”、東盟和中東等地的優質企業來港上市，加強與這些地區的經貿合作。



第二，與中東國家研究建立“中東石油人民幣”回流香港的機制，補充港股的流動性，增加人民幣的國際化程度。



第三，承諾維持香港的簡單低稅制，穩定投資者的信心，絕不推出資本增值稅，因為這樣做會一槍把香港國際金融中心和國際資產管理中心槍斃。



陳仲尼表示，反對有意見提出的取消股票印花稅的建議，認為這會對財政收入造成壓力，影響政府的公共服務和基建投資。陳仲尼指出，股票印花稅是政府的重要收入來源，佔年度總收入約9%，如果將稅率下調至0.1%，政府將損失約123億元的財政收入，佔年度總收入約2%。