中評觀察：亞洲金融論壇上的中國信心

第17屆亞洲金融論壇現場（中評社 陸文煜攝） 中評社香港2月3日電（記者 陸文煜）由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第17屆亞洲金融論壇25日圓滿結束。為期2日的豐富行程包含了開幕環節、主題討論、政策對話、主題午餐會及交流酒會，共吸引超過3600名金融及商界精英積極參與，當中包括逾70個海外及內地商貿團來港探討商機。筆者觀察到，中國話題仍然是與會者的關注焦點之一，與會者也在論壇中能感受到強烈的中國信心。2024年，中國經濟和投資市場依舊將繼續展現出強勁的增長潛力和廣闊的投資機會。



2023年，中國GDP超126萬億元，同比增長5.2%，是全球經濟增長的主要引擎之一。中國國家金融監督管理總局局長李雲澤在開幕式致辭中提到，20年來，中國金融業經受住了多次考驗，是全球大國中唯一沒有發生金融危機的經濟體。目前，內地金融業總體運行穩健，風險可控，我們完全有信心、有條件、有能力維護金融業健康穩定發展。中國內地經濟長期向好，結構持續優化和改善，高品質發展態勢不會改變，堅信內地經濟一定能在困難中穩健前行，持續為世界經濟發展提供強大動力。總體而言，未來金融業開放的大門將越開越大。筆者看來，這番致辭給聽眾對中國金融市場的展望注入了一道劑強心劑。



在今年的亞洲金融論壇上特別設置“中國機遇”專題討論環節，大量嘉賓熱烈探討內地市場的最新潛力，亦剖析了與其他地區的緊密合作以及香港在當中的角色及優勢。討論環節，現場觀眾投票結果顯示，最多人認為當下中國內地最有前景的產業之首是數字經濟(31.4%)，而電動汽車(26.1%)及再生能源(18.8%)為第二及三位，後續依次為先進製造業(15.8%)、其他產業(4.2%)及電子設備(3.2%)。

