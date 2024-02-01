陳志豪答中評：為23條立法爭取更大民意基礎

西貢區議員、青研香港召集人陳志豪（受訪者供圖） 中評社香港2月1日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超1月30日宣布啟動23條立法公眾諮詢，香港社會各界持續表達出對盡快完成這項立法的支持。西貢區議員、青研香港召集人陳志豪對中評社記者表示，香港回歸以來，境外敵對勢力一直動作不斷，因此《基本法》第23條中“防範境外政治勢力干預介入香港事務”內容是完全必須。作為區議員，陳志豪表示將在社區和互聯網上進一步為市民答疑解惑，為立法工作爭取更大的民意基礎。



談及《基本法》第23條中的關注亮點重點，陳志豪認為是“防範境外政治勢力干預介入香港事務”部分。“這是完全必須的。香港回歸祖國以來，境外敵對勢力幾乎沒有停止過干預香港事務，從近月‘黎智英國安案’可見，境外敵對勢力一直在政治上、資金上支持香港的反政府組織及活動，是香港過去多年‘亂’的根源之一。”陳志豪強調。



陳志豪表示，當前世界正處於百年未有的大變局之中，中美之間的鬥爭愈趨激烈，隨著鷹派的特朗普有機會重新執政，以美國為首的境外敵對勢力介入香港事務的可能性及力度可能會更加大，香港有必要裝備更完善的國安圍牆及法律工具來應對境外勢力的威脅，盡快完成《基本法》第23條立法的工作是有必要性及迫切性的。



陳志豪指出，區議員有廣泛的社區網絡，也是社區的領袖，有條件協助特區政府在社區及互聯網宣傳《基本法》第23條的立法原意及條文，並解答居民的疑慮，減少不必要的誤解，讓市民更正面看待《基本法》第23條，為立法工作爭取更大的民意基礎。事實上，《基本法》第23條對絕絕大多數市民的日常生活根本不會有任何影響，卻會加強香港在維護國家安全上的保障，有利於促進社會的穩定發展，符合廣大市民的利益，應當團結支持！