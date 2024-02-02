社評：美國終將不得不接受與中國和平共存

美國在對華競爭中不得不追求與中國的和平共存 中評社香港2月2日電（評論員 冬日）美國國安顧問沙利文日前在美國外交關係委員會（CFR）就美國對華政策發表專題演講。其中透露出的重要訊息是，拜登政府愈益認識到，即便有激烈競爭，美國改變不中國，更無法顛覆中國，終將不得不接受與中國的長期和平共存。



這場演講所以引人注目，是因為這是沙利文繼去年4月底在布魯金斯學會發表對華經濟政策專題演講之後，再次詳細闡述拜登政府的對華戰略和政策。這一年中美關係的戲劇性變化，讓拜登政府更加清楚地瞭解到，不顧一切地打壓對抗中國行不通，要避免競爭演化為衝突，終歸要回歸對華再接觸，哪怕這種再接觸不是二十年前的那種接觸。



沙利文年少有成，在奧巴馬時代的希拉里手下就被認為是冉冉升起的戰略家新星。他本來就主張要與中國保持接觸，競爭與合作並存。但在拜登政府上台之初，在美國一片對華喊打喊殺的氛圍中，沙利文也只能擺出強硬面孔。在他主持下出台的拜登政府的美國國家安全戰略將中國定為頭號戰略競爭對手。



拜登政府的對華手法承繼了特朗普政府咄咄逼人的姿態，在對華出口管制和高科技封殺方面甚至有過之而無不及。拜登政府一再強調“從實力地位出發”與中國打交道，但在2021年3月的阿拉斯加高層對話中遭到中方的無情駁斥。此後一年多，美中關係在低谷徘徊，高層溝通幾乎完全中斷。2022年8月更因為佩洛西訪台而激起台海危機，中美關係劍拔弩張，中美必有一戰論甚囂塵上。