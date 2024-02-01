外交部：敦促美停止打壓限制中國赴美留學人員

中評社北京2月1日電／據新華社報導，針對有關近日再次有中國留學生入境美國時遭無端滋擾、盤查、遣返的報導，外交部發言人汪文斌31日表示，美方有關行徑是披著執法外衣的歧視性、政治性執法，中方敦促美方立即停止以所謂“國家安全”為借口打壓限制中國赴美留學人員。



據報導，近日再次有中國留學生在美國華盛頓杜勒斯機場入境美國時遭盤查，美方執法人員反復詢問當事人政治背景和科研情況，以放行為條件要求當事人提供中國政府內部信息，在當事人拒絕後對其作出注銷簽證、不准入境決定並強制遣返。



汪文斌在31日舉行的例行記者會上回答相關提問時表示，一段時間來，美方基於政治目的頻繁對中國赴美留學生實施無端滋擾、盤查、遣返。“據不完全統計，僅在華盛頓杜勒斯機場，2023年11月底以來，至少有8名持合法有效證件的中國留學生被美方無端滋擾、盤查、遣返。美方執法部門有關行徑嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美人文交流和人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識。中方已向美方提出嚴正交涉。”他說。



汪文斌說，美國自詡開放包容和學術自由，號稱“科學無國界”，卻將學術研究政治化、武器化，濫用“國家安全”概念大肆打壓迫害中國留學生，侵犯中國公民合法權益和基本人權，製造“寒蟬效應”，毒化中美人文交流氛圍。近期案例中，美方執法人員更是毫不掩飾地對受害者進行語言誘導和滲透拉攏，直接威脅中國的國家安全。“美方這種行徑帶有強烈意識形態偏見，毫無底線，是披著執法外衣的歧視性、政治性執法，最終也將損害美國自身形象。”



“我們敦促美方落實好拜登總統的表態和兩國元首舊金山會晤共識，立即停止以所謂‘國家安全’為借口打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學生學者安全和合法權益，為中美人文交流和人員往來排除干擾障礙。中方將採取堅決措施維護國家安全和中國公民正當合法權益。”汪文斌說。