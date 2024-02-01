外交部舉行2024年新年招待會

中評社北京2月1日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅31日在國家大劇院舉行外交部2024年新年招待會。各國駐華使節和國際組織駐華代表夫婦、中方各部門代表400餘人出席。



王毅在致辭中表示，一年來，在習近平主席的領導下，中國外交迎難而上，擔當作為。我們堅持對話合作，做大國良性互動的中流砥柱；踐行親誠惠容，做共建亞洲家園的可靠夥伴；堅持攜手共進，做“全球南方”的堅定成員；堅持勸和促談，做維護世界和平的關鍵力量；堅持開放發展，做促進全球復甦的強大引擎。中國人民同世界人民相互照亮，並肩前行，打開大門分享發展機遇，張開雙臂迎接全球朋友，不斷為世界注入寶貴的穩定性和正能量，為維護世界和平、促進共同發展作出新貢獻。



王毅表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，也是全面推進中國式現代化的關鍵一年。中國將構建人類命運共同體作為新時代中國特色大國外交追求的崇高目標，願同各國一道，共築和平安全的根基，共聚友好合作的力量，共走多邊主義的大道，共建發展繁榮的未來。



外國駐華使團長、喀麥隆駐華大使馬丁·姆巴納代表使團祝願中國人民新春快樂。他表示，中國去年開展一系列外交活動，增進了各國相互理解，促進了世界和平與發展，中國在全球的重要性日益上升。世界各國期待以習近平主席提出的三大全球倡議為指引，共同努力，讓世界變得更安全、更和平、更繁榮。