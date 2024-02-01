“深海一號”二期工程陸地建造完工

中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，中國海油今天（2月1日）發布消息，“深海一號”二期工程綜合處理平台陸地建造全部完工。這標誌著項目建設取得關鍵進展，為工程按期投產打下了堅實基礎。



“深海一號”二期工程綜合處理平台由水下導管架和水上生產組塊組成，總高約136米，相當於近49層居民樓高度，總重量達12215噸，相當於8100餘輛小汽車的重量。其中，導管架為8腿12裙樁導管架，於今年1月中旬在深圳建造完工；水上生產組塊由東、西兩部分組成，其甲板片平面長57.5米，寬36米，投影面積相當於5個標準籃球場大小。



“深海一號”二期工程總包項目經理 郭慶：平台應用7兆瓦級燃氣透平發電機組等多套具有完全自主知識產權的國產化設備，搭載中國海油自主選型設計的國內最大海上平台段塞流捕集器，用於消除油氣混輸管道液位波動和堵塞風險，保障油氣處理設備可靠運行。



導管架成功滑移下水並精準就位



陸地設施加緊建造的同時，“深海一號”二期工程的水下施工也在加緊推進。



支撐平台的水下導管架已於近日在三亞附近海域成功滑移下水並精準就位，計劃在春節期間與水上生產組塊進行安裝。導管架的成功下水標誌著我國深水高壓氣田大型導管架海上施工能力取得新突破。



導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，導管架相當於“基座”，將巨大的油氣生產平台托舉在海面上。“深海一號”二期工程導管架為8腿12裙樁結構，總重達6605噸，相當於4400餘輛小汽車的重量，高100.8米，近乎36層民用住房的高度。



中國海油“深海一號”二期工程導管架海上安裝首席 黎世龍：“深海一號”二期工程導管架海上安裝採用滑移下水方式進行。這種方式是利用導管架自身重力並配合液壓千斤頂助推，使導管架從駁船平穩地滑入海中，再通過起重船將導管架吊裝扶正坐底，從而實現安裝就位。



“深海一號”二期工程導管架海上安裝先後投入了大型下水駁船“海洋石油228”、單吊起重船“藍鯨7500”號等海洋工程船舶，創新應用“運輸姿態監測系統”和“下水運動監測系統”，攻克冬季惡劣海況施工、帶壓注水等多項技術難題，確保“深海一號”二期導管架精準安裝就位。