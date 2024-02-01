首位來自越南“立委”　麥玉珍服裝有看點

民眾黨8名不分區“立委”一同報到，新住民“立委”麥玉珍將越南國旗融入服裝之中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月1日電（記者 鄭羿菲）第11屆“立委”今天開議，藍綠白三黨113席“立委”在上午陸續報到，台灣民眾黨8席“立委”一起走紅毯報到，其中唯一有外籍配偶身份的麥玉珍更是把越南國旗融入服裝之中，成為最有特色的一人，麥玉珍也是台灣第一位來自越南的新住民“立委”。



麥玉珍1973年生於越南同奈省，1994年懷孕期間隨台灣丈夫從越南來台定居於彰化縣，但2人在婚後第8年離婚，麥玉珍後續在警局、社會局擔任越南語口譯，並成立與新住民權益相關的協會。



民眾黨主席柯文哲一早7點半就特別到民眾黨團與8席民眾黨不分區“立委”黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、林國成、麥玉珍、張啟楷、林憶君、吳春城等人開會、鼓勵，隨後逕自跑行程。早上8點半，民眾黨8席“立委”一同走到“立法院”正門走紅毯報到，展現“團進團出”的精神，並高喊“超越藍綠，最強戰力”口號。



“立法院”1日舉辦第11屆“立法委員”報到相關程序，上午8點就開放中山南路正門，到9點半前讓113席新當選的“立委”報到、領取出席證，9點半後就職宣誓，並在議場前全體合影，上午10點半到中午12點進行“立法院長”選舉投票，下午2點半到4點進行“立法院副院長”投票。