今年全力推進中小金融機構改革化險

中評社北京2月1日電／據人民日報報導，國家金融監督管理總局近日公布2024年重點工作任務，要求全力推進中小金融機構改革化險，積極穩妥防控重點領域風險，堅決落實強監管嚴監管要求，跨前一步強化央地監管協同，著力防範打擊非法金融活動，堅定不移深化金融改革開放，精準高效服務經濟社會發展，平穩有序完成機構改革任務。



全力推進中小金融機構改革化險，健全金融風險處置常態化機制，落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支持保障性住房等“三大工程”建設、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。



堅決落實強監管嚴監管要求，嚴把准入關口、嚴密風險監測、嚴肅早期干預糾正。緊盯“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”，嚴格執法、敢於亮劍。跨前一步強化央地監管協同，加強信息交流共享和重點任務協同，切實做到同責共擔、同題共答、同向發力。著力防範打擊非法金融活動，強化抓早抓小，保持高壓震懾，加快健全橫向到邊、縱向到底的責任體系。



金融監管總局成立以來，持續有效防範化解重點領域風險，中小金融機構改革化險步伐加快，農村信用社改革有序推進。持續提升服務實體經濟質效，製造業中長期貸款、高技術產業貸款、普惠型小微企業貸款快速增長，京津冀等地洪澇災害和重大事故保險賠付實現快賠預賠、應賠盡賠。