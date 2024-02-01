新春旅游玩法“上新”

“中国·河南海外春晚非洲行”在亚的斯亚贝巴国家剧院上演。（图片来源：新华社） 中評社北京2月1日電／據人民日報海外版報導，臨近春節，“過年怎麼玩”已經成為不少人計劃表中一個充滿期待的問題。臘八節當天，文化和旅游部啓動“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動，包含7大板塊25項主體活動，涵蓋惠民文藝演出、公共服務活動、非遺體驗展示、旅游休閑消費、冰雪研學旅游、文博展覽展出、國際國內互動等多個領域，為人們喜慶過年、快樂出游提供了豐富的選擇。



綫上綫下文化游



作為中華民族最重要的傳統節日，春節的文化氣息濃厚，利用春節假期來一場文化游十分應景。



博物館是綫下文化游的重要目的地。數據顯示，2023年全國博物館接待觀衆12．4億人次，是2022年的2．1倍。2024年春節期間，大部分國家級博物館、省級博物館繼續向公衆開放，除常設展外，還計劃推出多個龍年生肖主題展覽和年度特色展覽。



據國家文物局博物館與社會文物司相關負責人介紹，各地計劃舉辦“北疆印記——中華文明突出特性展”“從生肖讀懂中國——陝西歷史博物館藏龍文物數字展”等400餘場主題展覽，開展春節拓印體驗活動、華夏古樂甲辰年春節專題鑒賞等千餘場次的各類社會教育和文化活動，為觀衆獻上文化大餐。



“去年以來，舞台演出市場發展呈現新趨勢，‘跟著旅游看演出、追著演出去旅游’成為新熱點。”文化和旅游部藝術司副司長張宜介紹，2024年春節，文化和旅游部直屬的10家國家級文藝院團將舉辦204場綫下演出，包括《龍鳳呈祥》《大鬧天宮》等傳統京劇名作、舞劇《只此青綠》《李白》巡演及中國兒童藝術劇院推出的歌舞劇《貓神在故宮》等。



此外，“文藝中國”演播矩陣和衆多新媒體綫上演播平台將推出新春特別節目，為觀衆展示過去一年全國舞台藝術的精彩成果和藝術精粹。



除了欣賞高品質文藝表演，春節期間，廣大網友還可以拿起手機，刷年味視頻、看年俗直播、聽新春歌曲，足不出戶體驗各地年味。近日，2024年“文化進萬家——視頻直播家鄉年”活動在湖南長沙啓動，該活動由中國演出行業協會聯合抖音、快手、騰訊視頻等平台，通過設置展播專區等方式，讓廣大網友在雲端感受歡樂祥和的春節氛圍。



各地文旅產品多



中國旅游研究院院長戴斌預計，龍年春節假期將成為新的“超級黃金周”，旅游出行活躍，消費熱度高。



據文化和旅游部資源開發司相關負責人介紹，“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅游活動的“旅游迎春 休閑過年”板塊將推出一系列研學旅游特色課程、精品綫路和主題活動，開展“歡樂冰雪旅游季”“我的家鄉有寶藏”“新春游 新年俗”等系列旅游推廣活動。



記者了解到，各地正依托特色文旅資源，推出豐富多彩的春節旅游產品。吉林、遼寧、新疆等地結合體育、康養、溫泉、民俗等舉辦冰雪旅游迎新春活動，推出一系列冰雪旅游產品和惠民措施。安徽、江西、山東、海南、四川等11個省份共同參與“多彩研學游華夏”研學旅游主題活動，圍繞自然生態環境與地域文化特色，推出多種研學產品，例如四川舉辦“賞蜀山冰雪·享攀西暖陽”“我在國家公園守護大熊貓的家”等特色研學旅游活動，山東推出展示鄒魯禮樂、深度體驗束脩禮研學項目等。



“歡樂春節”到海外



在美國舉辦“中國新年家庭日”，在英國舉辦“特拉法加廣場巡游”，在俄羅斯舉辦“歡樂春節——中國文化廟會”，在埃及舉辦“歡樂春節”大廟會……龍年春節來臨之際，已連續舉辦20餘年的“歡樂春節”活動將在海外近100個國家和地區舉辦近500場形式多樣的交流活動，在荷蘭、哈薩克斯坦、新西蘭等近20個國家舉辦“全球彩燈點亮活動”，將“中國年”的歡樂祥和傳遞給世界。



據悉，2024年“歡樂春節”啓動儀式暨“歡樂春節 春滿濠江”音樂會將於2月3日（農歷南方小年）在澳門大三巴牌坊前的廣場上舉辦。音樂會將以澳門中樂團為主要班底，邀請譚盾、郎朗等藝術家聯袂演出，配合燈光秀表演、舞獅表演等環節，為大灣區奉上一場喜迎新春的視聽盛宴。



文化和旅游部國際交流與合作局副局長石澤毅表示，春節期間將在海外積極開展各項旅游推廣活動，引導國內相關企業推出更多文化內涵深厚的入境旅游產品，吸引更多外國游客來華切身感受春節文化魅力，實現旅游推廣和文化傳播的有機結合。