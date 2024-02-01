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以色列駐瑞典大使館外發現疑似爆炸物
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2024-02-01 09:55:06
中評社香港2月1日電／據瑞典媒體1月31日報導，以色列駐瑞典大使館外當天發現疑似危險爆炸物，周邊區域已被警方封鎖。
以色列大使館位於瑞典首都斯德哥爾摩市中心。據瑞典電視台報導，疑似爆炸物由使館工作人員在館區圍欄旁邊發現。
新華社報導，瑞典警方新聞發言人麗貝卡·蘭德貝裡對媒體表示，國家炸彈防護部門在事發現場評估認為，該疑似危險物體威力巨大，隨後當場將其銷毀。她還說，警方已就此事件展開初步調查。
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