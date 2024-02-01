藍委邱若華挽著韓國瑜的手走紅毯　氣氛歡笑

藍委邱若華挽著韓國瑜的手走紅毯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月1日電（記者 張嘉文）第十一屆“立委”今天在完成報到宣誓就職後，將依法選舉出新任正副院長。中國國民黨新科不分區“立委”韓國瑜單槍匹馬走紅毯，他進入“立法院”時媒體喊話今天對於院長選舉有無信心，他比了握拳姿勢開玩笑說要比這次姿勢嗎？隨後要踏上往議場的紅毯大道時，由於韓衹有一人，見到後面的國民黨桃園市“立委”邱若華，還打趣說，不然我跟你一起走好了，邱也上前挽著韓的手，現場呈現歡笑氣氛。



韓國瑜面對媒體詢問為何妻子李佳芬沒有一起來走紅毯，韓都僅說謝謝，沒有多做回應，而韓繫紅領帶的原因，他解釋說，因為是就職嘛，所以挑了紅領帶。



今天新“國會”上任的流程為，上午8時至9時30分“立委”報到與走星光大道紅地毯；9時30分到9時50分“立委”就職宣誓，並於9時50分至10時20分全體“立委”在議場前合影。



接下來10時30分到中午12時，有長達1小時半的“立法院長”選舉，並且馬上在12時30分之前完成開票。中午用膳後於下午2時30分到4時舉行副院長選舉，並在下午4時30分開票完畢，“立法院”正副院長人選出爐後，接著在下午5時由兩人就職宣誓。