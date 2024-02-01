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第11屆“立委”宣誓就職 各黨團自拍留念
http://www.CRNTT.com
2024-02-01 10:22:16
第11屆“立委”宣誓就職，正式走馬上任。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北2月1日電（記者 黃筱筠）第十一屆“立委”今天報到，上午9點30分各新科“立委”進到議場宣誓就職。由於今天是新屆期第一天還沒有分配位置，各政黨也非常有默契，國民黨坐一起、民進黨坐一起、民眾黨的坐一起。
且民進黨搭配參選正副院長的游錫堃與蔡其昌坐一起，國民黨搭配參選正副院長的韓國瑜、江啟臣也坐在一起，並一起自拍。
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