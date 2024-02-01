中國與越來越多國家邁入“免簽時代”

中評社北京2月1日電／據新華社報導，近日，中國和新加坡、泰國相繼簽署互免簽證協定，中國對外單方面免簽和互免簽證的力度越來越大。外交部發言人汪文斌1月31日在例行記者會上回答相關提問時說，中國免簽的“朋友圈”持續擴容，與越來越多國家正式邁入“免簽時代”，其積極效應正在不斷顯現。



汪文斌介紹，截至目前，中國已與157個國家締結了涵蓋不同護照的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，同包括泰國、新加坡、馬爾代夫、阿聯酋在內的23個國家實現全面互免簽證。此外，還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽證便利。“上述舉措使中國公民出境越來越便捷，中國護照的‘含金量’越來越高，也為外國人來華旅行、工作、學習、生活提供了更多便利，受到國際社會的廣泛歡迎。”



“優化簽證政策、促進中外人員往來，是外交服務中國高質量發展和高水平對外開放的重要舉措，為深化中外友好交往與互利合作帶來更多機遇。”汪文斌說，聯合國世界旅遊組織（現聯合國旅遊組織）負責人近日表示，中國的免簽政策有助於世界旅遊業再次回暖，中國旅遊業的蓬勃發展也將帶動周邊國家旅遊業共同發展。



汪文斌說，中新、中泰達成互免簽證協定之後，春節期間，中國遊客赴新馬泰三國旅遊訂單和新馬泰遊客來華旅遊訂單同比大幅增長，“免簽時代”的積極效應正在不斷顯現。



“我們將繼續推動中外人員往來便利化舉措不斷提質升級，為中國公民更加安全、便捷地走出國門提供有力保障。我們也歡迎更多外國朋友到中國來，親身感受中國大地的生機活力、中國人民的熱情友善、中國老百姓的煙火氣息，書寫更多新時代中外人民相知相親的精彩故事。”汪文斌說。