新鴻基公司香港帆船賽周揭序幕

一眾主禮嘉賓主持“新鴻基公司香港帆船賽周2024”開幕禮。（來源：香港文匯網） 中評社香港2月1日電／據香港文匯報報導，由中國香港帆船運動總會主辦及香港游艇會協辦的“新鴻基公司香港帆船賽周”（帆船賽周）暨第二屆“29er亞洲帆船錦標賽”（錦標賽）於31日假香港游艇會中途島水上運動訓練中心舉行開幕禮。



香港體育學院院長蔡玉坤先生、康樂及文化事務署高級康樂事務經理何淑儀女士、新鴻基公司副行政總裁Tony Edwards先生、新鴻基公司香港帆船賽周賽事主席Peter Davies 先生、中國香港帆船運動總會副會長範宜勁先生及香港游艇會會長蘇洛詩女士為帆船賽周正式揭開序幕。



首日賽事於1日正式展開，直至4日作結。逾270位來自10個國家及地區，包括中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、美國及泰國等地的青年帆手，在帆船賽周一較高下。



帆船賽周共設十個級別賽事，包括：29er、激光4.7型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion組別。各組別分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。



（來源：香港文匯網）