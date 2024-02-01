進入世界十強！中國數字教育“更有數”

2024世界數字教育大會於1月29日至31日在上海舉辦。1月30日，工作人員在“數智未來”教育展上演示智慧盾構施工仿真實訓教學系統。（來源：新華社） 中評社北京2月1日電／據新華社報導，黃土高原上，寧夏固原市原州區彭堡鎮曹窪小學傳來陣陣歌聲。與羊群相伴長大的學生海洋，正通過教室里可觸控的“智慧黑板”學習廈門六中合唱團演唱的《夜空中最亮的星》。一根網線，將他與城市孩子連在一起，同唱一首歌。



中國的數字教育成長有多快？1月31日，在上海舉行的2024世界數字教育大會傳來消息：中國教育科學研究院發布的全球數字教育發展指數顯示，3年間中國排名從24位躍升到9位。



要知道，2011年時，我國中小學互聯網接入率還不足四分之一。直到2020年底，中小學（含教學點）才實現互聯網全接入。



過去3年，我國教育數字化“奔跑”起來。通過大力推進國家教育數字化戰略行動，一根網線翻山越嶺，搭“橋”鋪“路”又造“梯”，幫助中國進入世界數字教育引領者行列。



這根網線搭的是座什麼橋？



在我國廣袤的中西部地區，實現教育公平是人們的夙願。數字教育搭起一座跨越數字鴻溝之橋，賦予“海洋”們走向世界的能力。



靠著一根網線，越來越多一流教育教學資源上線國家智慧教育公共服務平台，越來越多農村學校與城市學校結對“同步教學”，越來越多高水平大學課程通過“慕課西部行計劃”實現“好課西北飛”。



這根網線鋪的是條什麼路？



作為一個擁有51萬餘所學校、2.9億多在校生的教育大國，中國怎樣辦教育，備受關注。數字教育的中國實踐，有著特別的意義。

