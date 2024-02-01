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紐約股市三大股指1月31日下跌
http://www.CRNTT.com   2024-02-01 10:16:13


　　中評社北京2月1日電／據新華社報導，紐約股市三大股指1月31日下跌。

　　截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌317.01點，收於38150.30點，跌幅為0.82%；標準普爾500種股票指數下跌79.32點，收於4845.65點，跌幅為1.61%；納斯達克綜合指數下跌345.89點，收於15164.01點，跌幅為2.23%。

　　板塊方面，標普500指數十一大板塊全線下跌。通信服務板塊和科技板塊分別以3.93%和2.11%的跌幅領跌，醫療板塊跌幅最小，為0.11%。

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