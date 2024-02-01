【
大
中
小
】 【
打 印
】
紐約股市三大股指1月31日下跌
http://www.CRNTT.com
2024-02-01 10:16:13
中評社北京2月1日電／據新華社報導，紐約股市三大股指1月31日下跌。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌317.01點，收於38150.30點，跌幅為0.82%；標準普爾500種股票指數下跌79.32點，收於4845.65點，跌幅為1.61%；納斯達克綜合指數下跌345.89點，收於15164.01點，跌幅為2.23%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊全線下跌。通信服務板塊和科技板塊分別以3.93%和2.11%的跌幅領跌，醫療板塊跌幅最小，為0.11%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
也門胡塞武裝稱在亞丁灣襲擊美國貨輪
(2024-02-01 10:10:45)
也門胡塞武裝稱美英空襲紅海城市荷台達
(2024-02-01 10:10:08)
東京股市小幅上漲
(2024-01-31 16:48:19)
東京股市微幅波動
(2024-01-30 16:21:42)
美頂流女歌手AI不雅照瘋傳，白宮震驚
(2024-01-27 16:36:08)
美媒：加沙老人牽孫子撤離 雖舉白旗仍被殺
(2024-01-27 14:15:41)
美暫停向聯合國近東救濟工程處提供額外資金
(2024-01-27 14:10:29)
美國迪士尼加州冒險樂園祥龍慶新年
(2024-01-27 13:23:24)
美媒：美国一历史悠久教堂突然坍塌
(2024-01-27 13:21:22)
美國檀香山市警方逮捕襲擊中國公民嫌疑人
(2024-01-27 13:09:42)