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董軍同俄羅斯國防部長視頻通話
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2024-02-01 10:36:05
中評社北京2月1日電／據新華社報導，國防部長董軍1月31日同俄羅斯國防部長紹伊古視頻通話。
董軍說，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展。中俄兩軍要落實好兩國元首重要共識，堅定應對全球挑戰，不斷提升戰略互信，持續拓展務實合作，推動兩軍關係邁向更高水平，為深化中俄全面戰略協作、維護全球安全穩定發揮更大作用。
紹伊古說，俄方願同中方創新兩軍合作領域和方式，推動兩國兩軍關係邁上新台階。
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