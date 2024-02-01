富權：韓國瑜並非“贏梗”因為還有諸多變數

中評社香港2月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：韓國瑜並非“贏梗”因為還有諸多變數。以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”今日開始其為期四年的屆期。在今日將會有兩個“看點”，其一是可能會有某些“立委”為了“搶頭香”，而於昨晚就抱著棉被在議場門口“守夜”，爭取在議場大門一開就搶先成為第一位登記報到的“立委”；其二是“立法院”正副院長選舉的“龍頭大戰”。如果是，前者是屬於“務虛”，沒有什麼實質性的意義，只是“得啖笑”的話，那麼，後者就關係到在今後四年的屆期中，承擔“立法院”主持院會、朝野黨團協商，及主持“國家慶典”，還有進行“議會外交”，甚至出任“台灣民主基金會”董事長的職權的“立法院長”，是由何人出任，以至是雖然其人依法必須退出政黨活動，但其行為多少都將會受到其所在政黨的影響的重大問題，因而才是實打實的實質議題。



依照《“立法委員”互選院長副院長辦法》第四條規定，院長、副院長之選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選；第一次投票如無人獲得過半票數時，就得票較多之首二名進行第二輪投票，以得票比較多數者為當選。如第一次投票得票首二人以上同票數時，一併列入第二次之選舉票。也就是說，“立法院”正副院長的選舉，均是以“絕對多數制”當選；但倘若沒有任何一位“立委”獲得過半票數，第二輪投票就以“相對多數制”為定準。



這個規定，就給衹有八個議席的民眾黨，賦予了“關鍵少數”的重要地位。這是因為，中國國民黨雖然成為第一大黨，但其所擁有的五十二席“立委”加上親藍的二席無黨籍“立委”，也衹有五十四席，距離“過半”的五十七席尚欠三席；而民進黨的五十一席，距離“過半”更遠。因此，民眾黨的八席投向哪個政黨推出的參選人，哪個政黨就“贏梗”。



正因為如此，民眾黨黨團的投票抉擇動向，就為各方所高度關注。而民眾黨自身，也為此而深受困擾。一方面，衹有八張選票的民眾黨“立委”，距離“過半票數”極遠，因而根本不可能當選，但也不能輕易放棄自己的投票權。另一方面，基於在“二零二四”大選中，柯文哲與民眾黨政黨票的有所斬獲，是吸攏了大量“討厭藍綠”的青年人選票，為繼續持盈保泰迎戰“二零二四”，民眾黨不能“倚藍靠綠”，否則就將會變成“小藍”或“小綠”，讓青年選民失望而流失效大量支持者。



不過，在必須“二擇一”的情況下，就柯文哲個人的情感來說，他雖然也是“討厭國民黨”，但與韓國瑜的私誼甚佳，因而有暗中支持韓國瑜的動機，而且更為“討厭民進黨”，尤其是在民進黨黨團總召吐出“無用的八席”惡言後，柯文哲就有懷有凸顯“關鍵的八席”的強烈意願。但是，民眾黨的八票，又不可能投給韓國瑜，以避免喪失民眾黨的“非藍非綠純白”自主性，並“得失”並非“小草”。

