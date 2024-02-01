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王小洪會見泰國國家肅毒委員會委員塔威
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2024-02-01 10:35:03
中評社北京2月1日電／據新華社報導，國務委員、公安部部長王小洪31日在京會見泰國國家肅毒委員會委員、司法部部長塔威。
王小洪表示，中泰兩國是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴。希望雙方落實好兩國領導人重要共識，深化禁毒合作，優化追逃追贓合作模式，開展聯合執法行動，依法打擊毒品制販、電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪，加強執法安全領域務實合作，推動構建中泰命運共同體。
塔威表示，願同中方保持密切交流，深化禁毒和其他領域執法合作。
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