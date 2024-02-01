美國經濟數據背後的近憂與遠慮

中評社北京2月1日電／據新華社報導，美國商務部日前公布的首次預估數據顯示，2023年第四季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長3.3%，增速較去年第三季度有所放緩。2023年全年，美國經濟增長2.5%。



從最新數據來看，美國消費支出較為強勁，勞動力市場保持韌性，通貨膨脹有所緩解，美國經濟陷入衰退的幾率下降。然而，普通民眾依然被高通脹困擾，隨著高利率環境持續，市場預期2024年美國經濟將顯著放緩。長期而言，不斷膨脹的政府債務將給美國經濟增長埋下隱患。



美國財政部長耶倫表示，去年第四季度GDP增長超預期，反映美國消費支出和生產率增長強勁，未來很可能不會出現通脹加劇。



不過，最新數據顯示美國的通脹壓力仍然存在。去年12月，美國消費者價格指數（CPI）同比上漲3.4%，漲幅大於前一個月的3.1%，且遠高於美聯儲設定的2%通脹目標。剔除波動較大的食品和能源價格後，當月核心CPI同比漲幅為3.9%。



與此同時，通脹帶給美國民眾的“痛感”遠未消除。美國2024年總統選舉共和黨第二場初選近日在新罕布什爾州舉行，新華社記者與當地選民交談時發現，通脹是不少人最關注的議題之一。



新罕布什爾州南部德比鎮一場美國前常駐聯合國代表妮基·黑利的競選集會上，選民保羅·哈里斯說，以前售價三四美元的火腿，如今售價八美元，價格漲幅令人震驚。



被問及如何看待美國經濟形勢，選民托馬斯·彼得魯什卡回答乾脆：“不好。”托馬斯這幾年收入有所增加，但是增幅跟不上通脹速度。“今天我比三四年前過得好嗎？絕對不是。”他說。



走進新罕布什爾州迪克斯維爾鎮，選民萊斯利·奧滕告訴記者，與幾年前相比，無論是新冰箱還是新車，價格都已急劇上漲。他認為，通脹的影響“將在很長一段時間內伴隨著我們”。



這些選民的切身感受是美國工薪階層當下生存狀況的縮影。經濟數據背後，隱藏著美國民眾對實際經濟狀況的複雜心態。美國民調機構皮尤研究中心25日發布的調查顯示，僅有不到三成受訪者認為美國經濟狀況優秀或良好，四成左右受訪者認為狀況“尚可”，超過三成受訪者認為狀況糟糕。



美國企業研究所經濟學家德斯蒙德·拉赫曼告訴新華社記者，儘管美國通脹率已大幅下降，失業率也沒有顯著上升，但當前的物價水平仍比三年前更高，正是高昂的生活成本讓人們感到不滿。



近兩年來，高通脹一直是美國經濟的最大挑戰之一。美國聯邦儲備委員會於2022年3月開啟加息周期，迄今已加息11次，累計加息幅度達525個基點。雖然美聯儲在去年12月的貨幣政策會議後釋放了或在今年晚些時候降息的信號，但抑制通脹並未“大功告成”，高利率仍將持續，影響美國家庭消費和企業投資。



此外，拉赫曼認為，美國經濟仍然存在一些下行風險，可能會在今年破壞復甦進程。這些風險包括不穩定的地緣政治局勢、美國商業房地產市場和地區銀行面臨嚴重壓力，以及全球經濟疲軟等。“美國需要運氣才能避免陷入衰退。”



美聯儲和一些國際機構預測，2024年美國經濟增長或將放緩。美聯儲此前將2024年美國經濟增長預期下調至1.4%。國際貨幣基金組織（IMF）去年10月發布的《世界經濟展望報告》顯示，2024年美國經濟增速預計將放緩至1.5%。



除了近憂，還有遠慮。居高不下的聯邦政府債務也給美國經濟長期增長埋下隱患。目前，美國聯邦政府債務規模已超過34萬億美元。



達拉斯聯邦儲備銀行前行長理查德·費舍爾此前表示，如果美國政府繼續借更多錢，債券市場供應過剩最終將推高國債收益率。這將造成債務上升和利息成本上升的惡性循環，意味著政府必須拿出更多的錢來償還債務。



在新罕布什爾州迪克斯維爾鎮投票站，選民湯姆·蒂洛森對記者說，美國最緊迫的一個問題是解決巨額債務，聯邦政府需要控制或削減債務規模。



美國彼得·彼得森基金會去年發布的一份調查顯示，84%的選民希望美國總統和國會花更多時間解決債務問題，82%的選民表示他們對債務的擔憂在過去幾年“有所上升”。



