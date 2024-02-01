多地優化樓市調控政策　市場反應如何

（來源：新華社） 中評社北京2月1日電／據新華社報導，近日，廣州和上海等城市先後優化樓市調控政策。廣州取消120平方米以上住房的限購政策，上海允許符合條件的單身非戶籍居民購房。



各地購房政策調整，市場反應如何？“新華視點”記者對此展開調查。



多地優化樓市調控政策



上海放寬單身限購、廣州不限制改善性住宅交易……近日，部分樓市“風向標”城市繼續根據自身情況優化調控政策，以支持剛性和改善性住房需求釋放。



1月30日，上海市住房城鄉建設管理委、上海市房屋管理局聯合印發《關於優化本市住房限購政策的通知》，規定自1月31日起，在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外），限購1套住房。



上海中原地產市場分析師盧文曦分析認為，此前，非滬籍人士在上海購房需要以家庭為單位。政策優化後，可以覆蓋更多城市新青年，增強城市活力和競爭力。此外，上海產業區主要分布於外環外，不限制在外圍區域購房可更好實現職住平衡。“政策不是‘一刀切’，有較強的針對性。”



1月27日，廣州市政府辦公廳發布的《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》提出，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方米以上住房，不納入限購範圍；在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房並辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在廣州存量房交易系統取得房源信息編碼並掛牌計劃出售的，購買住房時相應核減家庭住房套數。

