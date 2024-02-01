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兩艘船只在菲中部海域相撞致4名中國人受傷
http://www.CRNTT.com   2024-02-01 10:34:03


　　中評社北京2月1日電／據新華社報導，中國駐菲律賓大使館1月31日證實，兩艘船只在菲中部海域相撞致4名中國人受傷。

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