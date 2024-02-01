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台灣“立法院長”選舉投票開始
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2024-02-01 10:33:19
中評社台北2月1日電／台灣第11屆新任“立委”今報到就職，並於上午10：30起投票選出新任院長，藍綠白三黨分別推派韓國瑜、游錫堃、黃珊珊角逐龍頭寶座，預計將於12：00進行開票。
若在第一輪沒有任何一位候選人取得過半票數，將會進行第二輪投票。
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