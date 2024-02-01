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匈牙利與卡塔爾達成液化天然氣購買相關協議
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2024-02-01 14:17:42
中評社北京2月1日電／據央視新聞報導，當地時間1月31日，正在多哈訪問的匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多宣布，匈牙利已就從卡塔爾購買液化天然氣達成政治協議，雙方將在此基礎上簽訂一份2026年以後的長期合同，從而進一步加強匈牙利的能源安全。
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