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聯合國官員：加沙地帶僅有14家仍在運營
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2024-02-01 14:17:24
中評社北京2月1日電／據半島電視台當地時間1月31日報導，聯合國分管人道主義事務的副秘書長馬丁·格裡菲思表示，加沙地帶36家醫院中僅有14家還在運營，而且僅能提供部分功能，當地面臨著醫護人員和物資的嚴重短缺。汗尤尼斯的納賽爾醫院和阿邁勒醫院附近的戰鬥仍在繼續。
（來源：新華社）
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