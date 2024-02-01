聯合國官員：加沙地帶僅有14家仍在運營

中評社北京2月1日電／據半島電視台當地時間1月31日報導，聯合國分管人道主義事務的副秘書長馬丁·格裡菲思表示，加沙地帶36家醫院中僅有14家還在運營，而且僅能提供部分功能，當地面臨著醫護人員和物資的嚴重短缺。汗尤尼斯的納賽爾醫院和阿邁勒醫院附近的戰鬥仍在繼續。



（來源：新華社）