中國代表呼籲安理會全力推動巴以停火

中評社北京2月1日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍1月31日呼籲安理會全力推動巴以停火， 同時呼籲國際社會支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，繼續支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）的工作。



張軍在聯合國安理會巴以問題公開會上發言時表示，本輪巴以衝突已經持續3個多月，戰火仍在燃燒，人道災難仍在加劇。張軍說，國際社會對立即實現停火早有壓倒性共識，遺憾的是個別國家一味消極阻撓。軍事手段無法實現真正的安全，加沙戰事延宕只會導致更多的人員死亡、更大範圍的地區動蕩，讓中東和平更加遙遙無期。以色列應立即停止對加沙地區無差別的軍事進攻和毀壞。同時，要全力防止加沙衝突對紅海等更廣泛地區的外溢影響。中方呼籲各方保持冷靜克制，避免採取加劇局勢緊張的行動。



張軍指出，中方支持安理會採取進一步行動，為人道救援掃清障礙。國際法院上周發布臨時措施命令，臨時措施命令應該得到迅速有效執行。



張軍強調，落實“兩國方案”是實現巴以和平的唯一可行出路。以色列必須立即停止侵蝕“兩國方案”基礎，停止針對加沙民眾的強制轉移，停止在約旦河西岸擴建定居點，停止針對巴勒斯坦人的搜查、抓捕和襲擊。中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，盡快推動形成落實“兩國方案”的時間表和路線圖。中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。



張軍說，中方注意到有關近東救濟工程處員工參與10月7日襲擊的指控，支持聯合國開展獨立、公正、客觀調查。近東救濟工程處為緩解加沙人道災難發揮了不可或缺、無法替代的重要作用，是加沙200萬民眾活下去的希望。中方呼籲國際社會特別是主要捐款國，重新考慮停止供資的決定，在調查期間繼續支持近東救濟工程處工作。